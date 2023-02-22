|
|
|
Дарчиашвили примет участие в специальной сессии Генассамблеи ООН
22.02.2023 18:18
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где примет участие в запланированном на 22-23 февраля семнадцатом пленарном заседании одиннадцатой специальной сессии Генассамблеи ООН в связи с годовщиной войны в Украине.
Илья Дарчиашвили обратится к участникам заседания. В рамках заседания планируется обсуждение проекта резолюции, инициированного в рамках ООН — «Принципы Устава ООН, которые являются основой всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в Украине».
В рамках визита в Нью-Йорк Илья Дарчиашвили проведет встречи с президентом 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабой Корошисом и коллегами-министрами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна