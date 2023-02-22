

Дарчиашвили примет участие в специальной сессии Генассамблеи ООН

22.02.2023 18:18





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили находится с рабочим визитом в Нью-Йорке, где примет участие в запланированном на 22-23 февраля семнадцатом пленарном заседании одиннадцатой специальной сессии Генассамблеи ООН в связи с годовщиной войны в Украине.



Илья Дарчиашвили обратится к участникам заседания. В рамках заседания планируется обсуждение проекта резолюции, инициированного в рамках ООН — «Принципы Устава ООН, которые являются основой всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира в Украине».



В рамках визита в Нью-Йорк Илья Дарчиашвили проведет встречи с президентом 77-й сессии Генассамблеи ООН Чабой Корошисом и коллегами-министрами.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





