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Джо Байден встретился с Майей Санду


22.02.2023   19:01


Президент США Джо Байден встретился с президентом Молдовы Майей Санду в Варшаве.

Как сообщают молдавские СМИ, президенты обсудили последствия войны в Украине для Молдовы.

Майя Санду проинформировала лидера США об усилиях властей Модовы по поддержанию мира и общественного порядка в стране. Она также пригласила Байдена в Кишинев.

«Я передала президенту Байдену, что молдаване хотят оставаться частью свободного мира, жить в безопасности и осуществить свою мечту, что подразумевает вступление в Европейский союз. Я поблагодарила его за важную поддержку, которую США оказывают для экономического развития и демократических преобразований нашей страны», — сказала Майя Санду.

Президент Молдовы также поблагодарила Джо Байдена за помощь, которую правительство США оказало Молдове в преодолении энергетического кризиса за последний год.

«Это позволило нам выплатить компенсации малообеспеченным гражданам, чтобы они легче справлялись с ростом цен на энергоносители. Мы по-прежнему рассчитываем на поддержку правительства США в наших усилиях по диверсификации источников энергии и укреплению энергетической безопасности», — сказала Санду.

Джо Байден посещал Молдову в 2011 году в должности вице-президента США.


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