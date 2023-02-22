

Майя Санду: Я передала президенту Байдену, что молдаване хотят оставаться частью свободного мира

22.02.2023 20:26





Я передала президенту Байдену, что молдаване хотят оставаться частью свободного мира, жить в безопасности и исполнить свою мечту о вступлении в ЕС, - об этом президент Молдовы Майя Санду пишет на своей странице в Facebook после встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве.



По словам Санду, Джо Байден после своей «исторической речи» в Варшаве 21 февраля обсудил с ней последствия войны в Украине для Молдовы.



Как отмечает Майя Санду, в это сложное время Молдова нуждается в еще большей поддержке США для укрепления экономической устойчивости.



«Мы благодарны американскому народу и за помощь, оказанную правительством США в прошлом году в преодолении энергетического кризиса. Это позволило нам предложить компенсацию гражданам с низким доходом, чтобы им было легче справляться с повышенными ценами на энергоресурсы», - пишет Санду.



Майя Санду также отметила, что пригласила Байдена посетить Молдову.





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