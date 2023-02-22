

Папуашвили представил годовой отчет о работе постоянной делегации Грузии в Межпарламентском союзе

22.02.2023 20:37





В прошлом году, 11-16 октября, в столице Руанды Кигали постоянная делегация Грузии, в которую входят представители от большинства и оппозиции парламента Грузии, приняла участие в работе 145-ой ассамблеи Межпарламентского союза (IPU).



Как рассказал председатель парламента Грузии на заседании по представлению годового отчета постоянной делегации Грузии в Межпарламентском союзе, в форуме приняли участие около 600 депутатов парламента из 125 стран.



По его словам, в рамках ассамблеи грузинская делегация говорила об угрозах суверенитету и территориальной целостности Грузии и политике непризнания.



«В ассамблее приняли участие около 125 стран и около 600 парламентариев, в том числе 40 председателей парламентов. В рамках этой ассамблеи мы имели возможность встретиться с парламентскими делегациями 19 стран с четырех континентов. Наша делегация встретилась с главами парламентов 14 стран, а также делегациями Кореи, Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуар, Австралии, Руанды, Малави, Фиджи, Сейшел, Танзании, Гайаны, Сербии, Ботсваны, Намибии, Эсватини (Свазиленд), Чили, Индии, Иордании, Великобритании. Также состоялась встреча с парламентской делегацией Украины, которую возглавлял вице-спикер Рады Украины. На встречах мы говорили об угрозах суверенитету и территориальной целостности Грузии, политике непризнания. Важно использовать такие ассамблеи для того, чтобы иметь прямой контакт с коллегами, с которыми из-за географии часто у нас нет тесной коммуникации», — сказал Шалва Папуашвили.



Как отметил Шалва Папуашвили, одной из главных тем форума была агрессия России против Украины. В рамках встречи была принята резолюция, осуждающая незаконное вторжение Российской Федерации на территорию Украины.



Информацию распространяет пресс-служба парламента Грузии.







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