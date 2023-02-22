

«Transparency International» призывает Грузию не принимать закон об «иноагентах»

22.02.2023 22:18





Международная организация «Transparency International» призывает Грузию не принимать закон «Об агентах иностранного влияния».



В организации обеспокоены новым законопроектом и отмечают, что его принятие окажет серьезное негативное влияние на и без того сокращающееся пространство для гражданского общества и независимых СМИ, а также подорвет прогресс в борьбе с коррупцией.



По данным Transparency International, законопроект, инициированный группой, связанной с правящей партией, отражает репрессивный закон, принятый в России в 2012 году и расширенный в 2022 году, который решительно осуждается международным сообществом.



«Активное гражданское общество — одно из величайших достояний Грузии. Предлагаемый закон касается не прозрачности, а навешивания ярлыков и демонизации независимого гражданского общества. Если закон будет принят, он также будет препятствовать будущему прогрессу в широком спектре областей, включая борьбу с коррупцией», — сказала Делия Феррейра Рубио, председатель Transparency International.



Transparency International говорит о мести правящей партии в отношении независимых деятелей и напоминает, что после публикации Индекса восприятия коррупции Transparency International за 2022 год правительственные чиновники атаковали грузинское отделение Transparency International.



«Предложение о том, что организации гражданского общества и СМИ, получающие иностранное финансирование, должны называться «иностранными агентами», также противоречит заявленным евроинтеграционным устремлениям правительства Грузии.



Решительные действия против коррупции на высоком уровне, усиление защиты журналистов и активное участие гражданского общества в процессе принятия решений — это одни из условий, которые должна выполнить Грузия, чтобы стать кандидатом в члены Европейского Союза», — говорится в заявлении «Transparency International».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





