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В Гааге начался «Народный суд» над Путиным
22.02.2023 23:38
В процессе, не имеющем юридической силы, участвуют известные международные юристы
В Гааге начался «Народный суд» над президентом России Владимиром Путиным, которого «судят» за агрессию в связи с вторжением в Украине.
Речь идет о символическом шаге с целью закрыть «пробел в привлечении к ответственности» в отсутствие международного трибунала с надлежащей юрисдикцией.
Суд не обладает юридической силой, но обвинение заявило, что оно представит свидетельства того, что Путин совершил преступление в виде агрессии, отдав приказ о вторжении год назад и развязав разрушительную войну, в результате которой были убиты тысячи человек, а города превращены в руины.
«Это преступление, которое войдет в анналы бесславия. Это преступление, которое требует, чтобы за него ответили», – заявил Дрю Уайт – канадский адвокат, выступающий в качестве одного из прокуроров суда.
Хотя Международный уголовный суд начал расследование преступлений, совершенных в Украине, он не обладает юрисдикцией для преследования российских лидеров за агрессию.
«Народный суд» – это совместная инициатива правозащитной организации «Кино за мир», украинского Центра гражданских свобод и Бена Ференца, 102-летнего юриста, который является последним оставшимся в живых прокурором Нюрнбергского процесса над высшими нацистскими лидерами после Второй мировой войны.
Недельные слушания открылись в Гааге через два дня после того, как вице-президент Камала Харрис заявила, что Вашингтон установил, что российские войска в Украине совершили преступления против человечности, и настаивала на том, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
Планируется, что суд вынесет вердикт в пятницу – первую годовщину российского вторжения.
Лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук из украинского Центра гражданских свобод выступила с заявлением по видеосвязи перед началом работы суда.
«Путин, политическое руководство и высшее военное командование, которые инициировали, спланировали и начали эту агрессивную войну, должны быть наказаны за это международное преступление», – сказала она.
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