

Анджей Дуда: Россия – это империя, имеющая колониальные амбиции

23.02.2023 10:39





Россия – это империя, имеющая колониальные амбиции. Она желает подчинить себе другие народы и страны, лучшим примером этого сегодня является Украина, но есть и другие страны – в 2008 году Россия напала на Грузию, - об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью CNN.



По его словам, Россия дестабилизирует многие страны мира.



«Россия пытается дестабилизировать множество стран по всему миру. Украина подвергается фронтальной атаке со стороны России, но это демонстрация того, что Россия восстанавливает свои имперские амбиции и нужно это остановить. Свободный мир должен заставить Россию прекратить это», — сказал Дуда.



По его словам, именно поэтому Польша хочет помочь Украине.



«Это наша позиция, и именно поэтому мы поддерживаем Украину, потому что верим, что если Украина выстоит против имперских амбиций России, то тогда России придется остановить эти имперские амбиции», - отметил Дуда.





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