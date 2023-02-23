

Премьер-министр Грузии отправился в Турцию

23.02.2023 10:42





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Турецкую Республику.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, в рамках визита запланирована встреча Ираклия Гарибашвили и Реджепа Тайипа Эрдогана тет-а-тет.



Глава правительства прибудет в пострадавший от землетрясения город Антакья в провинции Хатай, где спасательные отряды МВД Грузии совместно со спасательными службами разных стран проводят ликвидационные и аварийно-спасательные мероприятия.



В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром, входят министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе и начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Теймураз Мгебришвили.







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