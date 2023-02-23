

МИД: Грузия поддерживает инициативу «Формула мира» по Украине

23.02.2023 10:48





«Агрессивная война России против Украины была посягательством на международный порядок. Год спустя мы снова собрались, чтобы защитить принципы, на которых стоит эта организация, основополагающие принципы международного права», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в своем выступлении на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с годовщиной войны в Украине.



Кроме того, Дарчиашвили подчеркнул важность инициативы «Формула мира» и подтвердил поддержку Грузии.



Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Грузия полностью присоединяется к международным организациям и поддерживает украинский народ.



«Украина, наши страны и народы нуждаются в мире. Мы сталкиваемся с глобальными вызовами беспрецедентного масштаба – изменением климата, стихийными бедствиями, пандемиями, терроризмом, которые требуют наших совместных усилий, нашего сотрудничества, есть так много вещей, которые Организация Объединенных Наций может и должна сделать.



Хочу подчеркнуть важность инициативы «Формула мира» и еще раз повторить, что Грузия поддерживает эту инициативу. Грузия полностью присоединяется к международным организациям в их усилиях и поддерживает украинский народ в это непростое время. Правительство Грузии инициировало и осуществило значительную гуманитарную помощь. Я хотел бы еще раз повторить нашу твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах», — заявил Дарчиашвили.







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