

Нацвлишвили: В случае принятия российского закона «Грузинской мечты», Грузии закроется дверь Евросоюза

23.02.2023 11:59





Инициирование и принятие этого закона, намерение чего имеется у «Грузинской мечты», является диверсией, устроенной на пути евроатлантической интеграции Грузии, - так депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили откликается в беседе с журналистами на инициированный в парламенте Грузии проект, согласно которому, создается реестр агентов иностранного влияния.



Нацвлишвили говорит, что инициатива принадлежит непосредственно «Грузинской мечте», никакой «Силы народа» отдельно не существует, а существует только «Грузинская мечта» под влиянием России.



«В случае, если российский закон «Грузинской мечты» будет принят, Грузии закроется дверь Евросоюза, об этом уже заявил спикер Евросоюза, это заявление является публичным и понятно, что инициирование и принятие этого закона, замысел чего есть у «Грузинской мечты», является диверсией, устроенной на пути евроатлантической интеграции Грузии. Это план по изоляции Грузии, когда западных партнеров, годами поддерживающих и помогающих Грузии, власть объявит финансирующими агентов. Это оставит Грузию одинокой перед лицом российской оккупации.



Это даже не смешно, они зарегистрировали альтернативу собственному законопроекту, если бы это касалось законодательного процесса другой страны, то это был бы юмористический жанр, но так как касается Грузии, то это скорее гротеск», - сказала Нацвлишвили.



Согласно уже представленному депутатами «Силы народа» в парламент законопроекту, в целях «обеспечения прозрачности иностранного влияния» будет создан реестр агентов иностранного влияния, в котором будут зарегистрированы все те непредпринимательские юридические лица и СМИ, чьи доходы более чем на 20% финансируются иностранными силами.



Между тем, «Сила народа» предлагает на рассмотрение парламенту альтернативный законопроект, копирующий американский закон.





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