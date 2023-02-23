

Касьянов: Путин ошибся, думая, что Украина – это легкая добыча

23.02.2023 12:04





Прошедший год стал определяющим и беспрецедентным с точки зрения консолидации международной поддержки Украины , заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.



Представитель МИД Украины выступил в Тбилиси на конференции «Российская агрессия против Украины. Год стойкости», приуроченной к годовщине российского второжения.



«Путин ошибся, думая, что Украина – это легкая добыча», — сказал Касьянов, отметив, что Россия терпит стратегическое поражение и оказалась в международной изоляции, а Украина вдохновляет весь мир своей храбростью и стойкостью.



Ниже приводится полный текст выступления:

«Для Украины война с Россией началась еще в 2014 году, с момента оккупации украинского Крыма, а также отдельных районов Луганской и Донецкой области.



А год назад, 24.02.2022, эта война стала очевидной для всех, кто не хотел воспринять агрессивные действия Кремля и не верил в намерения Путина начать агрессию не только против Украины, но и всего демократического мира.



Цели и намерения путинской россии были понятны с самого начала, еще с 2014 года, но через месяц после полномасштабного вторжения России, в марте 2022, фактически началось ее стратегическое поражение.



На недавней 9-й встрече Контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически, и каждый день платит огромную цену на поле боя.



Путин думал, что Украина – это легкая добыча, и он останется безнаказанным. Но он и его военная хунта грубо ошиблись.



Украина остается свободной и независимой, вдохновляет весь мир своим храбростью и стойкостью.



НАТО и коалиция никогда не были объединенными, мотивированными и сильнее, чем сейчас; Россия находится в мировом изгнании, от нее отвернулись все бывшие партнеры и союзники, а ее статус опустился до уровня таких мировых изгоев как Северная Корея и Иран.



Стратегические поражения России уже получили определенное статистическое измерение, но этот список продолжает расти.



Россия вторглась в Украину, чтобы устранить демократически избранное правительство, установить российское марионеточное правительство и уничтожить Украину как нацию, ее народ и границы, культуру и историческую память, и присоединить его к «русской федерации».



Она не достигла и никогда не достигнет этой цели. Для всего мира стал очевидным миф российской пропаганды о русской армии, как той, которая занимала какое-то определенное место в мире, однако стало очевидно, что это банда мародеров, убийц и насильников, имеющих низкий уровень боеспособности, подготовки, опыта, а также нехватка современного

эффективного вооружения.



Все, на что способны русские военные, это бомбардировка жилых комплексов, гражданских объектов (госпиталов, школ, театров), умышленный расстрел гражданских безоружных украинцев и применение против них уже давно запрещенных в цивилизованном мире методов и средств ведения войны (кассетные боеприпасы, фосфорные бомбы, противопехотные мины).



Россия постоянно настаивала на угрозе со стороны НАТО, требовала свернуть партнерские программы НАТО и добилась того, что в НАТО резко подали заявки ранее нейтральные страны, такие как Финляндия и Швеция.



И уже вскоре сплоченное и усиленное НАТО добавит России примерно 800 километров общей границы.



Россия, которая длительное время претендовала на лидерство в многочисленных многосторонних инициативах, с началом широкомасштабного вторжения в Украина испытала сокрушительное влияние консолидированных санкций и продолжает терять не только экономические, но и политические позиции в т.ом числе в объединениях, которые сама и сотворила.



Россия, как страна с самой большой в мире территорией, но самой маленькой плотностью населения, с огромными демографическими проблемами, самостоятельно не сможет оправиться от человеческих потерь, как на поле боя, где уже около 200 000 россиян были убиты, так и от массового бегства наиболее продуктивного и образованного населения за границу.



Единственное, в чем Россия достигла неожиданных результатов, это в объемах военных преступлений и количества военных преступников среди своих солдат и наемников из многочисленных НДС, из-за полного игнорирования любых законов войны/Женевских и Гаагских конвенций, а также сознательного попустительства своим военным совершать массово военные преступления, и внедрения политики геноцида.



Эти результаты уже учтены, задокументированы и станут безоговорочными доказательствами при привлечении русского военно- политического руководства и военного командования к уголовной

ответственности в рамках специального международного трибунала.



Этот год стал определяющим и беспрецедентным с точки зрения консолидации международной поддержки Украины. Поддержки прежде всего вооружением и военной техникой, финансовыми и материально-

техническими ресурсами, а также солидарности и духовной поддержки общественного общества во многих странах мира, в том числе там, где достаточно мало знали об Украине и украинцах.



Для всего цивилизованного мира стало очевидно то, что чем больше свободный мир будет поддерживать Украину оружием и помощью, которая нам нужна, тем быстрее война окончится единственно возможным способом. А это окончательная и безвозвратная победа над Россией и деоккупация всех суверенных территорий нашей страны!».



Новости-Грузия

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