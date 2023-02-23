

Директор миссии USAID в Грузии о законопроекте об иноагентах

23.02.2023 12:56





«Неправительственные организации, как и медиа, защищают и представляют интересы, что бы страна двигалась по пути демократии, именно эти НПО несут ответственность за защиту прав человека», — заявил директор миссии USAID в Грузии Джон Пеннелл.



Как заявил Джон Пеннелл в связи с законопроектом «Силы народа», это не является хорошим прецедентом.



«Демократия должна развиваться по правильной траектории, которая будет способствовать развитию страны так, чтобы она двигалась по пути евроатлантической интеграции.



Соответственно, это не очень хорошее решение для НПО и медиа. Средства массовой информации и неправительственный сектор играют важную, решающую роль в строительстве демократии. В этом случае НПО, а также медиа защищают и представляют эти интересы. Они защищают и представляют интересы, чтобы страна двигалась по пути демократии, и именно эти неправительственные организации несут ответственность за защиту прав людей с ограниченными возможностями, детей, вопросов здравоохранения, домашнего насилия, ассоциации фермеров, молодежи. Вот почему важно, чтобы НПО активно участвовали в процессах», — заявил Джон Пеннелл.







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