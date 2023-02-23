

Тугуши: Закон об иноагентах - диверсия против интересов Грузии

23.02.2023 13:02





Этот закон является диверсией против интересов Грузии, интересов народа, - об этом заявил журналистам представитель «Национальной платформы» Лаша Тугуши, откликаясь на инициированный в парламенте законопроект, которым создается «реестр агентов иностранного влияния».



По его словам, этот закон может стать основанием для отказа в статусе кандидата, и об этом говорилось на различных встречах, в том числе со стороны партнеров страны.



«Весь дух этого закона в том, что гражданское общество служит другим интересам, а не интересам грузинского народа и государства. Это очень вредная, абсолютно неприемлемая идея, это ложь. Гражданское общество служит интересам страны. Мы готовы к дискуссиям, во всех форматах, в том числе и в парламенте, чтобы хорошо объяснить, почему этот закон плох, опасен для евроинтеграции. Здесь же скажу, что на различных встречах, в том числе и от партнеров, мы слышали, что этот закон может навредить и действительно может стать одним из оснований для отказа в статусе кандидата, что будет катастрофой для страны. Сегодня недопустимо, чтобы страна сделала шаг, который помешает получению статуса», - сказал Тугуши.



Согласно уже представленному депутатами «Силы народа» в парламент законопроекту, в целях «обеспечения прозрачности иностранного влияния» будет создан реестр агентов иностранного влияния, в котором будут зарегистрированы все те непредпринимательские юридические лица и СМИ, чьи доходы более чем на 20% финансируются иностранными силами.



Между тем, «Сила народа» предлагает на рассмотрение парламенту альтернативный законопроект, копирующий американский закон.





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