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Начался визит Ираклия Гарибашвили в Турецкую Республику
23.02.2023 13:26
Начался визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Турецкую Республику. Церемония встречи главы правительства состоялась в международном аэропорту Анкары Эсенбога.
В аэропорту Ираклия Гарибашвили встретили заместитель губернатора Анкары Мурат Сойлу, исполняющий обязанности мэра Анкары Серджан Чиггин, заместитель начальника командования жандармерии Анкары Угур Урхан, генеральный директор генеральной директории двусторонних политических дел МИД Турции Гекхан Туран и Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Турецкой Республике Георгий Джангава.
Премьер-министр находится в Турецкой Республике вместе с делегацией.
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