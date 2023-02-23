

Представители «Грузинской мечты» не пришли на мероприятие, посвященное годовщине войны в Украине

23.02.2023 13:37





На конференцию в Тбилиси, посвященную годовщине начала российского вторжения в Украину, не пришел ни один представитель правящей партии «Грузинская мечта». Мероприятие было организовано посольством Украины, Восточно-европейским центром многопартийной демократии (EECMD) и посольством Нидерландов.



В конференции под названием «Российская агрессия в Украине: год сопротивления» принимают участие представители дипломатических миссий, политические лидеры, местные неправительственные и международные организации. По словам организаторов, пригласительные были разосланы также в МИД Грузии, министерство обороны и парламент страны. Но никто из членов правительства или депутатов на мероприятии не появился.



Выступая на встрече, временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что агрессия Путина направлена ​​не только против Киева, но и против всего демократического мира.



«Этот год начался беспрецедентно с точки зрения консолидации международной поддержки Украины. Военной, финансовой и материально-технической поддержки. А также поддержки со стороны гражданского общества во многих странах, в том числе и в Грузии. Всему цивилизованному миру стало ясно, что чем быстрее они помогут Украине, тем скорее война закончится только одним возможным путем – поражением России и деоккупацией суверенных территорий нашей страны. Слава Украине и слава Грузии!», — заявил Касьянов.





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