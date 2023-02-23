

Премьер Грузии встретился с президентом Турции

23.02.2023 17:37





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли в столице страны Анкаре.



В ходе встречи глава грузинского правительства выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью тысяч людей в результате мощного землетрясения. Гарибашвили заявил, что Грузия поддерживает дружественный турецкий народ и готова оказать любую необходимую помощь. Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече было отмечено, что грузинские спасатели участвуют в ликвидации последствий стихии, а власти отправили в зону бедствия гуманитарный груз.



Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Ираклия Гарибашвили за немедленную помощь в трудную минуту. В свою очередь Ираклий Гарибашвили пожелал терпения турецкому народу и скорейшего выздоровления пострадавшим, передает пресс-служба.



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Ранее сообщалось, что в рамках визита в Турцию премьер-министр посетит город Антакья в провинции Хатай, значительно пострадавший от землетрясения. Там вместе с коллегами из других стран работают и грузинские спасатели.





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