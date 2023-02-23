

Затронет ли закон об «иноагентах» грузинских эмигрантов и членов их семей?

23.02.2023 18:06





В случае если закон «О прозрачности иностранного влияния» будет принят, и получит такое же продолжение, как в России, то он затронет не только СМИ и НПО, но и физлица, получающие денежные переводы из стран Евросоюза и членов их семей. Об этом независимый депутат парламента Грузии Тамар Кордзая рассказала в беседе с «Batumelebi»:



По её словам, в этом случае физлицо может быть объявлено иноагентом, если он или она получает денежные переводы от члена семьи проживающего заграницей. Причем даже если отправитель не является гражданином иностранного государства.



«Таких людей может быть много. Этнические грузины, долгое время проживающие за границей, которые могут не быть гражданами Грузии. Если они переведут деньги, то они будут считаться иностранной силой.



Так произошло в России, где в 2020 году в закон внесли поправки и к иноагентам приравняли физлица и даже лица, афилированные с иноагентами», — отметила Кордзая и добавив, что закон затронул и тех, кто был активен в соцсетях.



«Это обязательно дойдет до блокировки интернета. В 2012 году все так и началось в России, но с тех пор с целью устранения помех для исполнения закона, в него периодически вносились поправки», — отмечает депутат.



Как говорит Кордзая, предлогом для внесения новых поправок может стать ситуация, когда юрлицо, попадающее под действие закона, откажется регистрироваться в реестре «иноагентов» и заплатит штраф.



«В этом случае власти скажут, что закон следует ужесточить и нужно внести поправки. Так, шаг за шагом, все дойдет и до физлиц.



И это будет любой человек, работающий в критическом медиа или НПО. Сначала навесят статус агента, а если он не будет регистрироваться, запретят деятельность», — считает политик.



Политик подчеркивает, что закон нанесет вред как государству, так и каждому гражданину.



«Если ты скажешь, что являешься агентом, твоя репутация в глазах общественности будет уничтожена. Леван Бердзенишвили хорошо это объяснил. Когда на него повесили ярлык российского агента, понадобились годы, чтобы люди об этом забыли, а некоторые до сих пор называют его агентом.



Мы страна с коммунистическим и тоталитарным наследением и прекрасно знаем, как все это работает. Поэтому, объектами преследования станут и члены семьи человека, названного агентом», — заявила она.



Кордзая подчеркивает, что много полезных и хороших дел было сделано при помощи иностранного финансирования и если оно прекратится, многие люди потеряют работу и уедут из страны, как это и произошло в России.





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