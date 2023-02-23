

Президент накладывает вето на поправки к закону «О Национальном банке»

23.02.2023 21:48





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на изменения в органическом законе «О Национальном банке».



Как поясняет в своем заявлении Саломе Зурабишвили, она накладывает вето на изменения в органическом законе «О Национальном банке», потому что «это и не нужно, и не срочно, и не аргументированно!».



Президенту непонятно, зачем нужна должность дополнительного вице-президента, в то время как свободно возможно исполнение обязанностей президента одним из трех действующих вице-президентов, что подтверждает практика.



В то же время президент считает, что сомнения «должны быть развеяны», в противном случае может быть поставлен под вопрос принцип независимости Национального банка.



Саломе Зурабишвили надеется, что вето не будет преодолено и предложенные замечания будут учтены.



«Я накладываю вето на изменения в органическом законе «О Национальном банке», потому что это и не нужно, и не срочно, и не аргументированно!



Что происходит сегодня?



Идет процесс выбора президента Национального банка. Президент Грузии работает для представления парламенту кандидатур двух членов Совета Национального банка.



Параллельно с этим процессом парламент принял законодательные изменения - добавляет одну должность, в лице первого вице-президента, который станет исполняющим обязанности президента Нацбанка, пока президент Грузии не назначит нового главу НБГ.



Зачем нужна дополнительная должность вице-президента?



В то время, как один из трех действующих вице-президентов может свободно исполнять обязанности президента, это подтверждает практика.



Следовательно, возникает вопрос: неужели власть не удовлетворяет кандидатура ни одного из вице-президентов и нужно создать дополнительное место?



Также возникает сомнение касательно того, что если представленные президентом Грузии кандидаты в не будут иметь поддержки парламента, закон дает возможность, чтобы первый вице-президент исполнял обязанности президента Национального банка неопределенный срок.



Такие сомнения непременно необходимо развеять, поскольку в противном случае может встать под вопрос принцип независимости Национального банка.



Таким образом, президент Грузии, исходя из интересов страны, надеется, что вето не будет преодолено и что предложенные мотивированные замечания будут приняты во внимание», - говорится в заявлении президента.



Для справки, парламент в ускоренном порядке принял изменения в органическом законе «О Национальном банке», согласно которым, к трем вице-президентам Национального банка добавится еще один - первый вице-президент, который в отсутствие президента банка будет исполнять его обязанности.





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