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Президент накладывает вето на поправки к закону «О Национальном банке»
23.02.2023 21:48
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на изменения в органическом законе «О Национальном банке».
Как поясняет в своем заявлении Саломе Зурабишвили, она накладывает вето на изменения в органическом законе «О Национальном банке», потому что «это и не нужно, и не срочно, и не аргументированно!».
Президенту непонятно, зачем нужна должность дополнительного вице-президента, в то время как свободно возможно исполнение обязанностей президента одним из трех действующих вице-президентов, что подтверждает практика.
В то же время президент считает, что сомнения «должны быть развеяны», в противном случае может быть поставлен под вопрос принцип независимости Национального банка.
Саломе Зурабишвили надеется, что вето не будет преодолено и предложенные замечания будут учтены.
«Я накладываю вето на изменения в органическом законе «О Национальном банке», потому что это и не нужно, и не срочно, и не аргументированно!
Что происходит сегодня?
Идет процесс выбора президента Национального банка. Президент Грузии работает для представления парламенту кандидатур двух членов Совета Национального банка.
Параллельно с этим процессом парламент принял законодательные изменения - добавляет одну должность, в лице первого вице-президента, который станет исполняющим обязанности президента Нацбанка, пока президент Грузии не назначит нового главу НБГ.
Зачем нужна дополнительная должность вице-президента?
В то время, как один из трех действующих вице-президентов может свободно исполнять обязанности президента, это подтверждает практика.
Следовательно, возникает вопрос: неужели власть не удовлетворяет кандидатура ни одного из вице-президентов и нужно создать дополнительное место?
Также возникает сомнение касательно того, что если представленные президентом Грузии кандидаты в не будут иметь поддержки парламента, закон дает возможность, чтобы первый вице-президент исполнял обязанности президента Национального банка неопределенный срок.
Такие сомнения непременно необходимо развеять, поскольку в противном случае может встать под вопрос принцип независимости Национального банка.
Таким образом, президент Грузии, исходя из интересов страны, надеется, что вето не будет преодолено и что предложенные мотивированные замечания будут приняты во внимание», - говорится в заявлении президента.
Для справки, парламент в ускоренном порядке принял изменения в органическом законе «О Национальном банке», согласно которым, к трем вице-президентам Национального банка добавится еще один - первый вице-президент, который в отсутствие президента банка будет исполнять его обязанности.
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