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Премьер-министр Грузии отправится в зону стихии - в город Антакья провинции Хатай
23.02.2023 21:56
По заявлению посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, премьер-министр Грузии вместе с сопровождающей делегацией отправится в зону стихии, в частности, в город Антакья в провинции Хатай.
По его словам, на месте у премьер-министра состоятся встречи с местным руководством и другими официальными лицами.
«Премьер-министр Грузии вместе с сопровождающей делегацией отправится в зону стихии, в частности, в город Антакья провинции Хатай, где землетрясение нанесло региону наибольший ущерб. Как известно, в этой зоне находится группа грузинских спасателей, которая по ротации сменила локацию и прибыла из Адыямана. Общая численность группы грузинских спасателей составила до 200 человек. Первая ротация прибыла в количестве 112 человек, затем добавились 85 спасателей. Наши героические спасатели спасли не одну жизнь.
На месте премьер-министр проведет встречи как с местным руководством, так и с другими официальными лицами. Он также посетит центр Афади, который является штабом по ликвидации стихии», - сказал Георгий Джанджгава.
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