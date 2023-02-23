

Саакашвили: Русские «эндокринологи» однажды уже прописали мне коктейль из ртути и мышьяка

23.02.2023 21:58





Русские «эндокринологи» однажды уже прописали мне коктейль из ртути и мышьяка, - об этом говорится в заявлении ­бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое он распространяет в соцсети.



Для справки, ранее адвокат третьего президента Грузии Шалва Хачапуридзе заявил, что клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе - «русский эндокринолог».



По его словам, медперсонал клиники «Вивамед» осознает тот факт, что состояние здоровья бывшего президента тяжелое, но они пытаются обвинить в существующем факте пациента.



«Вчерашнее заявление было заявлением русского эндокринолога, Зураб Чхаидзе - русский эндокринолог. Он получил образование в России. Одну спецоперацию Россия начала в направлении Украины, а вторая спецоперация была начата здесь», — отмечает Хачапуридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





