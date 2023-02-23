|
|
|
Саакашвили: Русские «эндокринологи» однажды уже прописали мне коктейль из ртути и мышьяка
23.02.2023 21:58
Русские «эндокринологи» однажды уже прописали мне коктейль из ртути и мышьяка, - об этом говорится в заявлении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое он распространяет в соцсети.
Для справки, ранее адвокат третьего президента Грузии Шалва Хачапуридзе заявил, что клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе - «русский эндокринолог».
По его словам, медперсонал клиники «Вивамед» осознает тот факт, что состояние здоровья бывшего президента тяжелое, но они пытаются обвинить в существующем факте пациента.
«Вчерашнее заявление было заявлением русского эндокринолога, Зураб Чхаидзе - русский эндокринолог. Он получил образование в России. Одну спецоперацию Россия начала в направлении Украины, а вторая спецоперация была начата здесь», — отмечает Хачапуридзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна