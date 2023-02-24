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Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Украины
24.02.2023 10:55
Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии, посвященной войне России против Украины призвала Москву вывести свои войска с украинской территории.
За резолюцию проголосовали 141 член ООН, 7 высказались против, а еще 32 воздержались
В резолюции сказано, что Организация Объединенных Наций:
Призывает к соблюдению принципов Устава ООН, которые лежат в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.
Подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
Вновь заявляет свое требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах.
Призывает все стороны соблюдать международное право, в том числе в области обращения с военнопленными и защите гражданского населения.
Отмечает необходимость воздерживаться от того, чтобы подвергались нападениям, уничтожались, перемещались или приводились в негодность объекты, которые обязательны для выживания гражданского населения.
Призывает также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы.
ООН также заявляет о необходимости привлечь к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне.
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