

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Украины

24.02.2023 10:55





Генеральная Ассамблея ООН на специальной сессии, посвященной войне России против Украины призвала Москву вывести свои войска с украинской территории.



За резолюцию проголосовали 141 член ООН, 7 высказались против, а еще 32 воздержались



В резолюции сказано, что Организация Объединенных Наций:



Призывает к соблюдению принципов Устава ООН, которые лежат в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.



Подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.



Вновь заявляет свое требование к Российской Федерации немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах.



Призывает все стороны соблюдать международное право, в том числе в области обращения с военнопленными и защите гражданского населения.



Отмечает необходимость воздерживаться от того, чтобы подвергались нападениям, уничтожались, перемещались или приводились в негодность объекты, которые обязательны для выживания гражданского населения.



Призывает также к немедленному прекращению нападений на критически важную инфраструктуру Украины и любых преднамеренных нападений на гражданские объекты, включая жилые дома, школы и больницы.



ООН также заявляет о необходимости привлечь к ответственности виновных в совершенных на территории Украины преступлениях путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне.





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