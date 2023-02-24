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Кобахидзе: Желаю дружественному нам украинскому народу независимости и восстановления территориальной целостности! Слава Україні!
24.02.2023 12:01
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в социальной сети откликается на годовщину начала российско-украинской войны.
Как он отмечает, год назад Украину постигла большая трагедия, которую украинский народ не заслуживал.
«Ровно год назад Украину постигла большая трагедия, которую украинский народ не заслуживал! В результате войны погибли десятки тысяч украинских солдат и мирных жителей, в том числе, что наиболее болезненно, более 450 детей. 16 миллионов украинцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Война разрушила экономику и инфраструктуру Украины.
Перед началом войны мы говорили, что международное сообщество должно сделать все, чтобы предотвратить эту войну и избежать величайшей трагедии. Однако, к сожалению, российская военная агрессия все же случилась.
Украинские солдаты и добровольцы героически борются за независимость и территориальную целостность своей страны! Преклоняюсь перед их героизмом и самоотверженностью! Желаю дружественному нам украинскому народу независимости и восстановления территориальной целостности! "Слава України!", - пишет Кобахидзе в соцсети.
Для справки, Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.
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