Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Желаю дружественному нам украинскому народу независимости и восстановления территориальной целостности! Слава Україні!


24.02.2023   12:01


Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в социальной сети откликается на годовщину начала российско-украинской войны.

Как он отмечает, год назад Украину постигла большая трагедия, которую украинский народ не заслуживал.

«Ровно год назад Украину постигла большая трагедия, которую украинский народ не заслуживал! В результате войны погибли десятки тысяч украинских солдат и мирных жителей, в том числе, что наиболее болезненно, более 450 детей. 16 миллионов украинцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Война разрушила экономику и инфраструктуру Украины.

Перед началом войны мы говорили, что международное сообщество должно сделать все, чтобы предотвратить эту войну и избежать величайшей трагедии. Однако, к сожалению, российская военная агрессия все же случилась.

Украинские солдаты и добровольцы героически борются за независимость и территориальную целостность своей страны! Преклоняюсь перед их героизмом и самоотверженностью! Желаю дружественному нам украинскому народу независимости и восстановления территориальной целостности! "Слава України!", - пишет Кобахидзе в соцсети.

Для справки, Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна