

Посол ЕС в Грузии: Борьба Украины - это наша борьба, Украина должна победить

24.02.2023 12:02





Евросоюз пытается добиться как можно большего международного осуждения России и изоляции со стороны международного сообщества. Наше единство с единомышленниками на международной арене непоколебимо, и мы вместе предпринимаем беспрецедентные действия. Грузия активно участвует в этих усилиях, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в своем выступлении по случаю годовщины начала Россией войны в Украине.



По его словам, Евросоюз по-прежнему стойко, сплоченно и твердо поддерживает Украину на всех – гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном фронтах.



Как отмечает Павел Герчинский, эта агрессия направлена ​​не только против суверенной страны – Украины, но и против демократии во всем мире.



«Прошел год с начала ничем не спровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину. Продолжающаяся война является беспрецедентным нарушением фундаментальных ценностей и принципов международного права.



На Украину напали потому, что она хотела сама определить свое будущее, а не по указанию Москвы.



Согласно Уставу ООН Украина, как жертва агрессии, имеет неприкосновенное право на самооборону.



Поддержка ЕС в отношении Украины не уменьшит внимания к другим партнерам. Наоборот, должен сохраняться однозначный и твердый ответ на войну России в Украине, чтобы агрессор был призван к ответу.



Тесное сотрудничество Грузии с Евросоюзом, основанное на общем понимании европейских ценностей, является прочной основой для построения более тесных отношений между ЕС и Грузией. Евросоюз предоставил Грузии четкую европейскую перспективу, которая включает в себя конкретные шаги для получения статуса кандидата в ЕС. Этот процесс основан на заслугах и направлен на реформы.



Украина борется за ценности, на которых зиждется Европа. Борьба Украины - это наша борьба, Украина должна победить. Слава Украине!» — заявляет Павел Герчинский.





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