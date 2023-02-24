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Посол ЕС в Грузии: Борьба Украины - это наша борьба, Украина должна победить
24.02.2023 12:02
Евросоюз пытается добиться как можно большего международного осуждения России и изоляции со стороны международного сообщества. Наше единство с единомышленниками на международной арене непоколебимо, и мы вместе предпринимаем беспрецедентные действия. Грузия активно участвует в этих усилиях, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в своем выступлении по случаю годовщины начала Россией войны в Украине.
По его словам, Евросоюз по-прежнему стойко, сплоченно и твердо поддерживает Украину на всех – гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном фронтах.
Как отмечает Павел Герчинский, эта агрессия направлена не только против суверенной страны – Украины, но и против демократии во всем мире.
«Прошел год с начала ничем не спровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину. Продолжающаяся война является беспрецедентным нарушением фундаментальных ценностей и принципов международного права.
На Украину напали потому, что она хотела сама определить свое будущее, а не по указанию Москвы.
Согласно Уставу ООН Украина, как жертва агрессии, имеет неприкосновенное право на самооборону.
Поддержка ЕС в отношении Украины не уменьшит внимания к другим партнерам. Наоборот, должен сохраняться однозначный и твердый ответ на войну России в Украине, чтобы агрессор был призван к ответу.
Тесное сотрудничество Грузии с Евросоюзом, основанное на общем понимании европейских ценностей, является прочной основой для построения более тесных отношений между ЕС и Грузией. Евросоюз предоставил Грузии четкую европейскую перспективу, которая включает в себя конкретные шаги для получения статуса кандидата в ЕС. Этот процесс основан на заслугах и направлен на реформы.
Украина борется за ценности, на которых зиждется Европа. Борьба Украины - это наша борьба, Украина должна победить. Слава Украине!» — заявляет Павел Герчинский.
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