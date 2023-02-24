

Члены Европейского совета: Мы позаботимся, чтобы Украина победила, мир был восстановлен, мы обеспечим исполнение правосудия, до того дня мы

24.02.2023 12:08





В связи с годовщиной начала войны Россией в Украине члены Европейского совета выступили с совместным заявлением.



«Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим победу Украины, уважение к международному праву, восстановление мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, восстановление Украины и установление справедливости. До того дня мы не остановимся», — говорится в совместном заявлении членов Европейского совета.



В заявлении также отмечается, что Украина является «частью европейской семьи».



ЕС продолжит поддерживать Украину в политической, экономической, гуманитарной, финансовой и военной сферах, в том числе путем быстрых скоординированных закупок у европейской промышленности. Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего будем стремиться использовать замороженные и заблокированные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Мы продолжим усиливать коллективное давление на Россию с целью прекращения ее агрессивной войны. С этой целью мы примем десятый пакет санкций и будем принимать меры против тех, кто будет пытаться обойти меры ЕС», — отмечается в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





