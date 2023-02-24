

На Рикотском перевале всю ночь десятки машин стояли в пробке

24.02.2023 12:12





Вчера вечером из-за сильного снегопада было остановлено движение на Рикотском перевале. Всю ночь легковые и грузовые автомобили простояли в пробке.



Как сообщает МВД, с утра движение медленно восстанавливается. Что касается пассажиров, то они благополучно покинули этот район.



Вчера вечером местные СМИ сообщили, что из-за сложных погодных условий люди были вынуждены разводить костры на дороге, чтобы согреться.



В МВД Грузии заявляют, что сотрудники Дорожного департамента, представители патрульной полиции и спасатели всю ночь вели интенсивные работы.





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