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На Рикотском перевале всю ночь десятки машин стояли в пробке
24.02.2023 12:12
Вчера вечером из-за сильного снегопада было остановлено движение на Рикотском перевале. Всю ночь легковые и грузовые автомобили простояли в пробке.
Как сообщает МВД, с утра движение медленно восстанавливается. Что касается пассажиров, то они благополучно покинули этот район.
Вчера вечером местные СМИ сообщили, что из-за сложных погодных условий люди были вынуждены разводить костры на дороге, чтобы согреться.
В МВД Грузии заявляют, что сотрудники Дорожного департамента, представители патрульной полиции и спасатели всю ночь вели интенсивные работы.
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