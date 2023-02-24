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На Рикотском перевале всю ночь десятки машин стояли в пробке


24.02.2023   12:12


Вчера вечером из-за сильного снегопада было остановлено движение на Рикотском перевале. Всю ночь легковые и грузовые автомобили простояли в пробке.

Как сообщает МВД, с утра движение медленно восстанавливается. Что касается пассажиров, то они благополучно покинули этот район.

Вчера вечером местные СМИ сообщили, что из-за сложных погодных условий люди были вынуждены разводить костры на дороге, чтобы согреться.

В МВД Грузии заявляют, что сотрудники Дорожного департамента, представители патрульной полиции и спасатели всю ночь вели интенсивные работы.


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