

Грузия поддержала резолюцию ООН по Украине с призывом к России вывести войска

24.02.2023 12:13





Грузия среди 141 страны, поддержавшей резолюцию Генассамблеи ООН, которая требует от России немедленного, полного и безоговорочного вывода своих вооруженных сил с территории Украины.



Против резолюции свою позицию зафиксировали Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа и Мали. 32 страны воздержались.



Примечательно, что проект резолюции поддержали 75 государств-членов, в том числе Грузия, которая содержит призыв к установлению справедливого и прочного мира в Украине.



В резолюции также содержится требование к России немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы с территории Украины.



Документ также требует от России немедленно прекратить атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.



В резолюции также особо отмечается «необходимость обеспечить привлечение к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».





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