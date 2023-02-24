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Китай опубликовал свою версию мирного плана по урегулированию украинского кризиса


24.02.2023   12:16


Китай публикует собственную версию 12-пунктного мирного плана по урегулированию кризиса в Украине, где первый пункт говорит о необходимости защиты суверенитета и территориальной целостности всех стран.

Мирный план Китая включает следующие пункты: защита суверенитета всех стран; отказ от менталитета холодной войны; прекращение боевых действий; возобновление мирных переговоров; разрешение гуманитарного кризиса; защита гражданского населения и военнопленных; поддержание безопасности атомных электростанций; снижение стратегических рисков; стимулирование экспорта зерна; прекращение односторонних санкций; обеспечение стабильности цепочек производства и поставок; содействие послевоенному восстановлению.

В распространенном Китаем заявлении также отмечается, что «важно поддержать предпринимаемые Москвой и Киевом шаги в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения боевых действий».

Кроме того, согласно позиции Китая, «односторонние санкции и максимальное давление не смогут решить проблему, они только создают новые проблемы».

В документе также отмечается, что «применение ядерного оружия» недопустимо.


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