

Китай опубликовал свою версию мирного плана по урегулированию украинского кризиса

24.02.2023 12:16





Китай публикует собственную версию 12-пунктного мирного плана по урегулированию кризиса в Украине, где первый пункт говорит о необходимости защиты суверенитета и территориальной целостности всех стран.



Мирный план Китая включает следующие пункты: защита суверенитета всех стран; отказ от менталитета холодной войны; прекращение боевых действий; возобновление мирных переговоров; разрешение гуманитарного кризиса; защита гражданского населения и военнопленных; поддержание безопасности атомных электростанций; снижение стратегических рисков; стимулирование экспорта зерна; прекращение односторонних санкций; обеспечение стабильности цепочек производства и поставок; содействие послевоенному восстановлению.



В распространенном Китаем заявлении также отмечается, что «важно поддержать предпринимаемые Москвой и Киевом шаги в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения боевых действий».



Кроме того, согласно позиции Китая, «односторонние санкции и максимальное давление не смогут решить проблему, они только создают новые проблемы».



В документе также отмечается, что «применение ядерного оружия» недопустимо.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





