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Китай опубликовал свою версию мирного плана по урегулированию украинского кризиса
24.02.2023 12:16
Китай публикует собственную версию 12-пунктного мирного плана по урегулированию кризиса в Украине, где первый пункт говорит о необходимости защиты суверенитета и территориальной целостности всех стран.
Мирный план Китая включает следующие пункты: защита суверенитета всех стран; отказ от менталитета холодной войны; прекращение боевых действий; возобновление мирных переговоров; разрешение гуманитарного кризиса; защита гражданского населения и военнопленных; поддержание безопасности атомных электростанций; снижение стратегических рисков; стимулирование экспорта зерна; прекращение односторонних санкций; обеспечение стабильности цепочек производства и поставок; содействие послевоенному восстановлению.
В распространенном Китаем заявлении также отмечается, что «важно поддержать предпринимаемые Москвой и Киевом шаги в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения боевых действий».
Кроме того, согласно позиции Китая, «односторонние санкции и максимальное давление не смогут решить проблему, они только создают новые проблемы».
В документе также отмечается, что «применение ядерного оружия» недопустимо.
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