

Заявление послов Франции и Германии: Евросоюз приветствует Грузию, Украину и Молдову с распростертыми руками, это историческая возможност

24.02.2023 12:22





«Евросоюз приветствует Грузию, Украину и Молдову с распростертыми руками, это историческая возможность для стабильности и мира в регионе», — говорится в совместном заявлении посла Франции Шераза Гасри и посла Германии Петера Фишера.



Как отмечается в заявлении, в декабре 2023 года Евросоюз примет решение о предоставлении Грузии статуса кандидата для начала переговоров о вступлении. Вместе с тем, по словам послов, они приглашают грузинских друзей сосредоточиться на этой возможности и объединить усилия вокруг реализации 12 рекомендаций.



Послы заявляют, что объединенная Европа солидарна с Украиной и готова помогать ей до тех пор, пока Украина в этом нуждается.



«Россия не может и не победит. Евросоюз как никогда един в своей единодушной поддержке Украины и возложит последующие экономические издержки на Россию, отдельных лиц и организации внутри и за пределами России, которые оказывают политическую или экономическую поддержку этой войне. Мы продолжим мобилизацию средств для облегчения страданий людей и стран, наиболее уязвимых в мире в результате российской агрессии.



Год спустя ЕС с распростертыми руками приветствует Грузию, Украину и Молдову. Это историческая возможность для распространения в регионе стабильности, благополучия и мира, как это сделали предыдущие расширения ЕС.



Членство в ЕС — долгий путь. Это подразумевает не только принятие целей и ценностей ЕС, но и принятие законодательства, стандартов и норм Евросоюза. В декабре 2023 года Евросоюз примет решение о предоставлении Грузии статуса кандидата, чтобы начать переговоры о вступлении. Мы предлагаем нашим грузинским друзьям сосредоточиться на этой возможности и объединить усилия для реализации 12 рекомендаций», — говорится в совместном обращении послов.





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