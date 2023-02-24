

Президент Грузии: мы на одной стороне с Украиной, другой альтернативы нет

24.02.2023 13:52





Война России против Украины породила новую уверенную в себе и сильную Европу. Такое заявление сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину. По ее словам, сегодня вся Европа осознала, откуда исходит опасность и что сегодня Киев защищает не только свою свободу, но и свободное будущее всех.



Свою речь Зурабишвили произнесла во дворе Дворца Орбелиани, где присутствовали также спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, временный поверенный по делам Украины в Тбилиси Андрей Касьянов, другие дипломаты. До начала выступления хор исполнил гимны Украины и Грузии в традиционном стиле грузинского многоголосья. Кроме того, на улице перед президентской резиденцией были растянуты огромные флаги двух стран.



«Прошел год с тех пор, как Россия начала полномасштабную агрессию против независимости и суверенитета украинского государства. Вот уже год украинский народ объединившись и с невиданной отвагой стойко выдерживает непрекращающиеся атаки, бомбежки, разрушения, уничтожение городов и сел, убийства военнослужащих и мирных жителей. Вот уже год продолжается развязанная Россией война, нарушающая и игнорирующая все международные гуманитарные принципы и конвенции. Уже год Украина является примером для всего мира – в условиях сегодняшней поляризации – что значит единство и объединение людей вокруг одной цели: и эта цель называется Украиной!».



По словам Зурабишвили, такой настрой и единство дали свои результаты – Россия уже потерпела поражение в заявленных военных целях. Она не смогла свергнуть правительство в Киеве, не смогла сломать народ, не смогла ослабить международную поддержку. Напротив, доверие и поддержка в отношении правительства и президента Украины растут с каждым днем.



«Невиданная солидарность, беспрецедентная помощь не только на словах, не только материально, но и всеми возможными ресурсами. Еще более неожиданным для России было удивительное единство западного демократического мира, который не отказался от поддержки и не изменил принципиальной солидарности несмотря на энергетический и ядерный шантаж, на экономический кризис».



Президент, однако, отметила, что на этом фоне не могут не беспокоить действия правительства Грузии, которое, по ее словам, самоизолировалось и отстранилось от демократического сообщества. Зурабишвили отметила, что власти пытаются найти оправдания своей непонятной, «будто нейтральной или сбалансированной позиции».



«Непонятной для страны, которая много раз проходила через такие испытания, которая хорошо понимает, что значит нарушение суверенитета врагом и что значит меч, поднятый против независимости, которая лучше других понимает горечь оккупации».



Но, к счастью, по словам главы государства, грузинское общество очень четко выразило свою позицию: оно использовало все формы и средства, чтобы продемонстрировать свою полную солидарность с дружественной Украиной. «От имени этого общества лично я как президент этой страны в течение всего года выражала непоколебимую поддержку со стороны Грузии во всех возможных местах и ​​форматах и ​​буду продолжать это делать».



Зурабишвили добавила, что, если правительство решило не отправляться в этот день в Киев, то это могла бы сделать она. По словам президента, она своевременно выразила готовность совершить визит в годовщину начала войны, «но, к сожалению, так и не получила приглашения».



Глава государства также констатировала, что у Грузии нет таких же возможностей для оказания помощи Украине, как у гораздо более сильных европейских стран, которым дают гарантии безопасности границы Евросоюза и членство в НАТО. Но если солидарность Грузии выражается главным образом на моральном уровне, то страна должна еще решительнее защищать свои принципы.



«Сегодня – 24 февраля, и нельзя считать просто совпадением, что завтра, 25 февраля, – день оккупации Грузии, 23 февраля – день памяти героической борьбы юнкеров, а 19 февраля – день гибели Маро Макашвили… Это настоящая символическая параллель, которую нельзя не воспринимать как знак.



Битва против 11-й армии в1921 году, необъявленная война с российскими воздушными и морскими силами в 1992-1993 годах, война 2008 года объединяют нас с нынешними испытаниями украинцев, а не разъединяют! Минутой молчания хочу почтить память погибших украинских военнослужащих и граждан в Буче, Ирпене, Мариуполе и Бахмуте. А вместе с ними – наших соотечественников, воевавших бок о бок с украинцами и погибших там. Они защищали честь и будущее Грузии.



Вместе с ними я хотела бы вспомнить всех тех, кто защищал независимость, свободу наших стран и единое европейское будущее Грузии и Украины».



По словам Саломе Зурабишвили, Тбилиси стоит не где-то посередине, а на одной стороне с Киевом. «Другой альтернативы нет, и исход этой войны решит наше будущее, а также будущее Европы в целом».



Свое выступление президент завершила словами: «Да здравствует Украина! Да здравствует Грузия! Да здравствует наша дружба и наше единое будущее! Слава Украине!».



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





