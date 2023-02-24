

Зурабишвили: Россия уже потерпела поражение в заявленных ею же военных целях

24.02.2023 13:57





Украина показала всему миру пример того, что значит единство и объединение людей вокруг одной цели в сегодняшних условиях поляризации. Такие настрой и единство дали свои результаты — Россия уже потерпела поражение в заявленных ею же военных целях, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с речью на мероприятии, посвященном годовщине российско-украинской войны.



По ее словам, эта война породила новую уверенную в себе и сильную Европу.



«Невиданная солидарность, беспрецедентная помощь не только словесно и материально, но и всеми возможными ресурсами. Еще более неожиданным для России было удивительное единство западного демократического мира, который ни энергетический, ни ядерный шантаж, ни экономический кризис не смогли заставить отказаться от поддержки и изменить своей принципиальной солидарности. Можно сказать, что эта война в некотором роде породила новую уверенную в себе и сильную Европу, которая до сих пор не могла определиться стратегически. Сегодня вся Европа поняла, откуда исходит опасность и что сегодня Украина защищает не свою свободу, а свободное будущее всех», - заявила Зурабишвили.





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