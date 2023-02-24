

Посольство США в Грузии в годовщину начала войны в Украину процитировало Руставели

24.02.2023 14:00





Посольство США в Грузии в годовщину российского вторжения в Украину выступило со специальным заявлением. В дипмиссии отметили, что президент РФ Владимир Путин, как и все диктаторы, ошибся в своих расчетах, и привели цитату из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» средневекового грузинского поэта Шота Руставели.



«Создание образа врага и борьба с ними для сохранения власти – повторяющаяся стратегия диктаторов. Диктаторы также известны тем, что повторяют ошибки друг друга.



Путин говорит своему народу, что весь цивилизованный мир – их враг и что только он стоит на пути к истине. Враги Путина – это беременные женщины, которых он бомбит в родильных домах, маленькие дети и пожилые люди, которые поют друг другу песни в приютах, чтобы найти утешение, и люди, которые выбирают свободу.



Год назад Путин был уверен, что Киев падет через день, что украинский народ встретит его армию цветами, а Запад закроет на это глаза. Но Киев стоит, украинский народ сражается с невиданным мужеством, а Запад еще никогда не был так сплочен.



Диктаторы вроде Путина повторяют ошибки друг друга, потому что забывают вечную истину, гениально сформулированную Руставели столетия назад: «Зло сразив, добро пребудет в этом мире беспредельно».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





