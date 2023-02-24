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Посольство США в Грузии в годовщину начала войны в Украину процитировало Руставели


24.02.2023   14:00


Посольство США в Грузии в годовщину российского вторжения в Украину выступило со специальным заявлением. В дипмиссии отметили, что президент РФ Владимир Путин, как и все диктаторы, ошибся в своих расчетах, и привели цитату из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» средневекового грузинского поэта Шота Руставели.

«Создание образа врага и борьба с ними для сохранения власти – повторяющаяся стратегия диктаторов. Диктаторы также известны тем, что повторяют ошибки друг друга.

Путин говорит своему народу, что весь цивилизованный мир – их враг и что только он стоит на пути к истине. Враги Путина – это беременные женщины, которых он бомбит в родильных домах, маленькие дети и пожилые люди, которые поют друг другу песни в приютах, чтобы найти утешение, и люди, которые выбирают свободу.

Год назад Путин был уверен, что Киев падет через день, что украинский народ встретит его армию цветами, а Запад закроет на это глаза. Но Киев стоит, украинский народ сражается с невиданным мужеством, а Запад еще никогда не был так сплочен.

Диктаторы вроде Путина повторяют ошибки друг друга, потому что забывают вечную истину, гениально сформулированную Руставели столетия назад: «Зло сразив, добро пребудет в этом мире беспредельно».


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