

Зурабишвили: Правительство Грузии самоизолировалось

24.02.2023 14:02





«Не могу не выразить сожаление о том, что правительство Грузии самоизолировалось, отделилось от демократического сообщества и пытается какими-то причинами оправдать свою непонятную для всех, якобы нейтральную и сбалансированную позицию», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном годовщине войны в Украине.



По её словам, эта позиция непонятна со стороны страны, неоднократно прошедшей через одни и те же испытания, которая хорошо знает, что значит нарушение со стороны врага суверенитета и поднятый меч против независимости, которая лучше всего понимает горечь оккупации.



«К счастью, грузинское общество очень четко выразило свою позицию, использовало все формы и средства, чтобы доказать свою полную солидарность с дружественной нам веками страной. Улицы Тбилиси не раз показали нам, где стоит грузинский народ. От имени этого общества, лично я, как президент этой страны, в течение этого года выражала непоколебимую поддержку Грузии Украине во всех возможных местах и форматах, и я буду продолжать это делать», — заявила президент.



Вместе с тем, как отметила Саломе Зурабишвили, она сожалеет, что Грузия представлена в Киеве только оппозицией.



«Я считаю, что если не правительство Грузии, но президент Грузии должна была сегодня быть в Киеве, и я своевременно выразила готовность к этому. К сожалению, я не получила приглашение. Вместо этого, несмотря на приглашение, парламент не счел нужным направить в Киев официальную делегацию. Сожалею, что из-за этого мы сегодня представлены в Киеве только оппозицией, хотя я все равно рада, что они находятся там. Всем понятно, что у Грузии нет таких средств помощи, как у гораздо более сильных европейских стран, которым дают гарантии безопасности границы Евросоюза и членство в НАТО. Если наша солидарность в основном выражается на моральном уровне, мы должны еще решительнее защищать наши принципы», — заявила Саломе Зурабишвили.





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