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Манджгаладзе: Члены «Грузинской мечты» лицемерно желают Украине мира и не говорят о победе
24.02.2023 14:06
Члены «Грузинской мечты» лицемерно желают мира Украине и не говорят о победе. О таком мире каждый день говорят и российские пропагандисты. Таков мир и представителей «Грузинской мечты», - заявил журналистам депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
Как отметил Манджгаладзе, мир без победы Украины означает оккупацию 40 процентов Украины.
«Члены «Грузинской мечты» лицемерно желают Украине мира, не говоря о необходимости победы Украины, деоккупации и поражении зла. О таком мире каждый день говорят и российские пропагандисты, чтобы за Россией осталось то, что у нее есть, а Украина распалась как государство. Таков мир и представителей «Грузинской мечты». Мир без победы означает согласие на оккупацию 40 процентов Украины. Не верьте в их мир, они хотят как-то поладить с Россией, чтобы грабить граждан Грузии в российском болоте», - заявил Манджгаладзе.
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