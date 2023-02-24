

Президент Грузии пожаловалась, что ее не пригласили в Киев

24.02.2023 14:08





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что была готова посетить Украину в годовщину войны, но не получила приглашения от украинской стороны.



Во время своего выступления 24 февраля, в президентском дворце Зурабишвили также раскритиковала Парламент Грузии, который, несмотря на приглашение, не направил официальную делегацию в Украину.



«Лично я, как президент этой страны в течение этого года во всех возможных местах и форматах выражала твердую поддержку Грузии Украине и буду продолжать это делать. Я считаю, что если не правительство Грузии, то президент Грузии должна была быть сегодня в Киеве, и я своевременно выразила свою готовность к этому. К сожалению, я не получила приглашения. Зато, несмотря на приглашение, парламент не счел нужным направить официальную делегацию. Мне жаль, что в итоге сегодня в Киеве мы представлены только в лице оппозиции, тем не менее я рада, что они там находятся», — сказала Саломе Зурабишвили.





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