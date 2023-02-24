

Великобритания, Австралия и Новая Зеландия ввели санкции против России

24.02.2023 14:20





Великобритания ввела новые санкции против 92 российских граждан и организаций. Об этом сообщается на сайте британского МИД.



В санкционный список попали 34 руководителя, связанные с «Ростехом», «Росатомом» и корпорацией «Алмаз-Антей». Также введены ограничения против шести российских предприятий, занимающихся производством или ремонтом военной техники, и четырех банков, включая МТС.



«Росатом глубоко связан с российским военно-промышленным комплексом — в том числе через Александра Новака, который одновременно является членом наблюдательного совета и заместителем премьер-министра в администрации Путина», — сказано в заявлении МИД.



Санкции введены против:



управляющего директора Nord Stream AG Маттиаса Варнига;

матери Алины Кабаевой Любовь Кабаевой;

губернатора Тульской области Алексея Дюмина;

сына Дмитрия Козака Алексея Козака;

председателя правления «Газпрома» Виктора Зубкова;

заммэра Москвы Максима Ликсутова;

главы Минцифры Максута Шадаева.

Великобритания также запретила экспорт всех товаров, которые Россия может использовать на поле боя, в том числе деталей самолетов, радиооборудования и электронных компонентов, которые могут быть задействованы при производстве БПЛА.





Также Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против россиян и организаций.



«Сегодня исполняется год с тех пор, как Россия начала свое незаконное и аморальное полномасштабное вторжение в Украину. Мы скорбим о неисчислимых потерях, которые понесла Украина.



Мы чтим непоколебимую решимость и силу украинского народа, противостоящего продолжающейся агрессии России. Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину, защищающую свой народ, свою территорию и свой суверенитет», — заявили в МИД Австралии.



Под санкции Австралии попали 90 физических и 40 юридических лиц. Ограничения, в том числе, введены против концерна «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Туполев» и АО «Государственный ракетный центр им. В.П.Макеева». Также в санкционном списке оказались фонд «Сколково», компания «Сколтех» и информагентство «Спутник».



Персональные санкции, по данным ТАСС, введены против Александра Дугина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, руководительницы избирательной комиссии Эллы Памфиловой и вице-премьеров Александра Новака, Алексея Оверчука, Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой и Дениса Мантурова.



Новая Зеландия ввела санкции против 87 граждан России. Под ограничения попали политические деятели, члены Центральной избирательной комиссии и военнослужащие, которые играли активную роль в конфликте.





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