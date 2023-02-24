

Келли Дегнан: Храбрость украинского народа показала, что он решительно борется, чтобы защитить страну

24.02.2023 15:10





«Год назад, когда Россия вторглась в Украину и попыталась восстановить Российскую империю с помощью широкомасштабной войны, вскоре оказалось, что она очень ошиблась», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



По её словам, Америка и другие страны помогают Украине защищать её суверенитет и свободу.



«Храбрость украинского народа за 365 дней показала, что он решительно борется за свою страну и готов защищать свою свободу, независимость, культурную самобытность. Президент моей страны Байден вместе со своими международными партнерами и союзниками единодушно отреагировал на жестокое и ничем не спровоцированное нападение Путина на украинский народ. Посмотрите, недавно президент был в Киеве, где он сказал, что Украина сильна, Украина стоит гордо, и, что самое главное, Украина стоит свободно. Этот год является напоминанием о том, что мы все должны работать максимально активнее, как работает Америка уже более года, чтобы восстановить мир в регионе, восстановить уважение к тому, что называется суверенитетом и стремлением суверенной нации, сохранить независимость, свободу. Это основное, и именно поэтому Америка и так много стран помогают Украине защитить её суверенитет, идентичность и свободу», — сказала Келли Дегнан.





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