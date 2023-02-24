

Касьянов: Украинские флаги рядом с грузинским флагом в Грузии являются знаком солидарности

24.02.2023 15:20





«У Грузии и Украины есть общий враг, который не останавливается и нападает на наши страны, поэтому наши страны занимают общие позиции на всех международных платформах, чтобы преодолеть позицию России и восстановить территориальную целостность», — заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов на мероприятии во дворце Орбелиани, посвященном годовщине войны в Украине.



По словам Андрея Касьянова, украинские флаги, поднятые рядом с грузинским флагом в Грузии, являются доказательством солидарности, которая объединяет нас против кровавого Владимира Путина.



Кроме того, по словам временного поверенного в делах Украины в Грузии, демократическое международное сообщество осознало, что от победы Украины зависит не только будущее Европы, но и будущее всего мира.



«Это дает нам беспрецедентную помощь, которая проявляется в предоставлении различных финансовых и экономических ресурсов. Это также вызвано пакетами гуманитарной помощи тем гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома в варварской борьбе России. Ваш и наш враг является общим, у нас обоих есть один оккупант, который не перестает нападать на наши страны. Именно поэтому на всех международных платформах наши страны занимают общие позиции по преодолению позиции России по восстановлению территориальной целостности Грузии и Украины», — заявил Касьянов.





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