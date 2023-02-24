

Последние 6-8 месяцев в Грузии проходит антизападная кампания - посол США

24.02.2023 15:24





Очевидно, что последние 6-8 месяцев в Грузии проходит антизападная кампания, - заявила в беседе с журналистами посол США в Грузии Келли Дегнан.



«Очевидно, что последние 6-8 месяцев в Грузии проходит кампания, которая пытается подорвать прочное партнерство между Грузией и Западом, между Грузией и США, между Грузией и ЕС. Это противоречит ясному выбору грузинского народа, который очень четко и неоднократно выбирал путь к Европе.



Люди хотят европейского будущего, люди хотят сильной демократии, люди хотят успешной и диверсифицированной экономики, не зависящей от России. И в предыдущие годы Грузия добилась реального прогресса в плане отдаления от России. Этот импульс должен продолжаться. У Грузии нет причин зависеть от России в вопросах торговли, безопасности или чего-то еще.



У Грузии хорошие друзья. Нам всем нужны хорошие друзья, и я думаю, что те, кто пытается подорвать крепкую дружбу Грузии с США, ЕС и многими другими странами, должны услышать от грузинского народа, что это неприемлемо», - заявила Дегнан.





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