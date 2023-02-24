

Посол США: Законопроект «Об агентах иностранного влияния» является российским законом

24.02.2023 16:21





Законопроект «Об агентах иностранного влияния» является российским законом, - заявила в беседе с журналистами посол США в Грузии Келли Дегнан.



По его словам, речь в действительности идет не о прозрачности, поскольку у доноров, работающих в Грузии, очень детальная система отчетности.



«И этот закон не такой, как закон США. Закон США направлен против лоббистов и юридических фирм, нанятых иностранными правительствами для представления интересов этих иностранных правительств. Это не то, что этот законопроект.



Этот законопроект является российским законом. Этот законопроект направлен на то, чтобы заставить замолчать гражданское общество и заставить замолчать инакомыслие.



Этот закон остановит грузин, помогающим грузинам улучшить свое общество. Этот закон, например, остановит юридическую помощь нуждающимся грузинам. Этот закон остановит работу центров самостоятельного проживания, которые в сотрудничестве с локальными правительствами, помогают людям с ограниченными возможностями, которым государство не может помочь. Этот закон остановит медицинские исследования, совместно финансируемые донорами и грузинскими университетами. Этот закон остановит туристические агентства, бизнес-ассоциации, ассоциации фермеров, НПО, работающие по климатическим изменениям и окружающей среде.



И мой вопрос таков – нужен ли этот закон Грузии, когда и так достаточно прозрачности и есть глубокое сотрудничество и общение между донорами и теми, кто работает над улучшением грузинского общества», - заявила Дегнан.





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