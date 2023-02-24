

Премьер-министр Грузии: Если кто желает поехать в Киев, все свободны, мы никого не ограничиваем

24.02.2023 16:35





Если кто-то желает поехать в Киев, все свободны, мы никого не ограничиваем, - так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал заявление президента страны Саломе Зурабишвили.



По словам Ираклия Гарибашвили, на фоне тех заявлений, которые звучат от политического руководства Украины, любое уважающее себя правительство действовало бы так же, как действует правительство Грузии.



«Я лично не слышал заявление президента Саломе Зурабишвили, однако, исходя из содержания, могу сказать вам, что мы действуем с учетом национальных интересов нашей страны. Мы присоединились ко многим резолюциям. Сейчас вместе с другими европейскими лидерами министр иностранных дел находится в Нью-Йорке, где принял участие в Ассамблее ООН и представил нашу позицию от имени страны. Он еще раз выразил свою солидарность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины. Если кто-то желает сделать больше, в том числе съездить в Киев, все свободны и мы никого не ограничиваем. С другой стороны, на фоне заявлений, которые слышны от политического руководства Украины, любое уважающее себя правительство, действовало бы так, как мы действуем», - заявил Ираклий Гарибашвили.



По его же словам, если бы у власти была деструктивная оппозиция, Грузия «превратилась бы в полигон».



Также, как отметил Ираклий Гарибашвили, украинцы, приехавшие в Грузию, живут защищенно, и власти создали для них максимальный комфорт.





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