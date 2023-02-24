

Премьер-министр Грузии: Война, начатая Россией, совершенно неоправданна

24.02.2023 16:38





Мы говорили о событиях, развернувшихся вокруг региона. Естественно, наш разговор коснулся и войны в Украине, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, рассказывая о своей встрече с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в городе Антакья, расположенном в турецкой провинции Хатай.



По словам Ираклия Гарибашвили, главной задачей лидеров всех стран должно быть обеспечение мира во всем мире.



«Сегодня, 24 февраля, прошел уже 1 год с начала этой разрушительной войны в Украине. Война, начатая Россией, совершенно неоправданна. Вы знаете, что с первых же дней начала войны грузинский народ стоит рядом с украинским народом. Мы приняли тысячи украинцев в Грузии. Оказали максимальную поддержку нашим украинским сестрам и братьям. Вы также знаете, что мы были соспонсорами резолюции ООН. Также по моему поручению министр иностранных дел сейчас находится в Нью-Йорке, где принял участие в мероприятии, проведенном в рамках Ассамблеи ООН и посвященном войне в Украине, годовщине войны. Мы еще раз выразили нашу солидарность, зафиксировали свою позицию. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее и восстановился мир. Это наш главный посыл. Также хочу вам сказать, что за последний год мы присоединились к более чем 400 резолюциям и заявлениям. Мы выражали поддержку украинскому народу на всех платформах. Это наш главный посыл. Именно об этом мы говорили с президентом Эрдоганом», - отметил премьер.





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