

Главы МИД Грузии и Германии провели встречу в Нью-Йорке

24.02.2023 16:42





В рамках своего визита в Нью-Йорк, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.



Как сообщает пресс-служба МИД, основной темой разговора на встрече стала поддержка Германии Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.



«Стороны положительно оценили отчет Еврокомиссии, который по ряду направлений дает положительную оценку прогрессу и усилиям Грузии на пути к евроинтеграции. Было отмечено, что партнерам крайне важно должным образом оценить приложенные Грузией усилия и отразить это в конкретном решении.



Министры обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в регионе. На встрече еще раз было подтверждено, что Германия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.



Также стороны приветствовали поддержку международного сообщества в отношении Украины.



В ходе беседы министры высоко оценили динамику двусторонних отношений между Грузией и Германией и положительно оценили встречу премьер-министра Грузии и канцлера Германии на Мюнхенской конференции, а также выразили готовность сохранять обмен визитами высокого уровня между двумя странами», — отмечается в информации пресс-службы МИД Грузии.







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