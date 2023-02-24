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Главы МИД Грузии и Германии провели встречу в Нью-Йорке


24.02.2023   16:42


В рамках своего визита в Нью-Йорк, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Как сообщает пресс-служба МИД, основной темой разговора на встрече стала поддержка Германии Грузии на пути к вступлению в Евросоюз.

«Стороны положительно оценили отчет Еврокомиссии, который по ряду направлений дает положительную оценку прогрессу и усилиям Грузии на пути к евроинтеграции. Было отмечено, что партнерам крайне важно должным образом оценить приложенные Грузией усилия и отразить это в конкретном решении.

Министры обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в регионе. На встрече еще раз было подтверждено, что Германия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Также стороны приветствовали поддержку международного сообщества в отношении Украины.

В ходе беседы министры высоко оценили динамику двусторонних отношений между Грузией и Германией и положительно оценили встречу премьер-министра Грузии и канцлера Германии на Мюнхенской конференции, а также выразили готовность сохранять обмен визитами высокого уровня между двумя странами», — отмечается в информации пресс-службы МИД Грузии.


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