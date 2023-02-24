

США отвергли китайский план для Украины

24.02.2023 17:35





План Китая по урегулированию кризиса в Украине, опубликованный в годовщину российского вторжения, не вызвал энтузиазма на Западе.



США и НАТО отвергли документ из 12 пунктов, подготовленный по итогам визитов в Европу и Москву главы комитета по международным делам Компартии КНР Ван И.



План, где Китай призывает прекратить огонь, начать мирные переговоры и прекратить санкции, обещая помочь в послевоенном восстановлении Украины, должен был бы закончиться на первом же пункте — «уважать суверенитет всех стран и соблюдать международные законы, в том числе устав ООН», заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Война может закончиться завтра, если Россия прекратит атаковать Украину и выведет свои войска», — сказал Салливан в интервью CNN.



«Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию. США не нападали на Россию. Это война, которую выбрал Путин», — сказал он.



Китай не осудил российское вторжение в Украину, и поэтому «доверия к нему нет», заявил в свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг.



Он добавил, что пока нет свидетельств того, чтобы российская армия получала китайское оружие, но есть сигналы, что такие поставки могут начаться. По данным Der Spiegel, Россия ведет с Китаем переговоры о поставке 100 ударных беспилотников, схожих по конструкции с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.



Дроны, способные нести боеголовки весом до 50 кг, могут поступить на вооружение российской армии уже в апреле, после чего производитель — китайская Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology — может передать комплектующие технологии, чтобы Москва наладила локальное производство, говорят источники Der Spiegel.



Угрожая масштабным наступлением и не считаясь с потерями, Россия на международных площадках продвигает сделку «земли в обмен на мир», сообщил 22 февраля екретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



По его словам, в обмен на прекращение войны Кремль хочет, чтобы Украина отказалась от претензий на Крым, Донецкую и Луганскую области.



«Кремль в своих планах рассчитывает на усталость украинцев, истощение союзников и партнеров, выборы в США и Европе, экономический кризис и потребность в российских ресурсах», — заявил Данилов.



Путин хочет договориться о мире на своих условиях — с сохранением захваченных украинских территорий, говорили в конце января источники Bloomberg, близкие к Кремлю. По их словам, именно для этого Кремль требует от армии наступления и обдумывает возможность нового раунда мобилизации. Его цель — показать, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя, и успеть до того момента, как Украина получит и освоит западные танки и бронетехнику, говорили источники.





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