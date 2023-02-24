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Зеленский: Россия должна забыть о Киеве, Вильнюсе, Латвии и Грузии
24.02.2023 18:15
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам международного форума в Каунасе. В годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину он заявил, что «Россия должна проиграть в Украине».
«Российский реваншизм должен навсегда забыть о Киеве и Вильнюсе, о Кишиневе и Варшаве, о наших братьях в Латвии и Эстонии, в Грузии и любой другой стране, которой сейчас угрожают российские убийцы. Мы можем сделать это. У нас есть этот исторический шанс», – отметил он.
На форуме в Каунасе «Формула мира от президента Владимира Зеленского: совместные действия Украины и Литвы для долгосрочного мира» выступил президент Литвы Гитанас Науседа.
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