

Зеленский: Россия должна забыть о Киеве, Вильнюсе, Латвии и Грузии

24.02.2023 18:15





Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам международного форума в Каунасе. В годовщину начала полномасштабного российского вторжения в Украину он заявил, что «Россия должна проиграть в Украине».



«Российский реваншизм должен навсегда забыть о Киеве и Вильнюсе, о Кишиневе и Варшаве, о наших братьях в Латвии и Эстонии, в Грузии и любой другой стране, которой сейчас угрожают российские убийцы. Мы можем сделать это. У нас есть этот исторический шанс», – отметил он.



На форуме в Каунасе «Формула мира от президента Владимира Зеленского: совместные действия Украины и Литвы для долгосрочного мира» выступил президент Литвы Гитанас Науседа.





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