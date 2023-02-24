

Кличко поблагодарил грузинский народ за поддержку борьбы украинцев

24.02.2023 21:24





Убежден, что Украина и Грузия, народы которых стремятся в демократическую Европу, успешно пройдут этот путь. Наши страны станут членами ЕС. Никто не сможет помешать нашим народам осуществить свой цивилизованный выбор! - заявил мэр Киева Виталий Кличко, обращаясь к участникам акции солидарности с Украиной на проспекте Руставели в Тбилиси.



По его словам, российская агрессия приносит беды, смерть и разрушения.



«Хочу поблагодарить грузинский народ за поддержку борьбы украинцев! За вашу солидарность и вашу позицию. Вы лучше всех знаете, что такое российская агрессия. Какие страдания, смерть и разрушение она приносит. Как Россия пытается оккупировать соседние страны. Грузины не только морально поддерживают украинцев, и мы это ценим, но ваши солдаты борются вместе с нами за свободу и независимость Украины.



Мы чтим память 36 отважных грузин, погибших за Украину. С началом масштабного вторжения российских варваров многие солдаты были ранены, часть из них попала в плен к русским. Мы благодарны за ваше мужество, стремление к свободе и независимости. Убежден, что Украина и Грузия, народы которых стремятся в демократическую Европу, успешно пройдут этот путь. Наши страны станут членами Европейского союза. Никто не сможет помешать нашим народам осуществить свой цивилизованный выбор! Сегодня мы также защищаем Европу и ее ценности. Слава Украине, Слава Грузии, Слава героям», - отмечает Кличко.





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