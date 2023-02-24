

На акции минутой молчания почтили память грузинских воинов, погибших в Украине

24.02.2023 21:40





У парламента Грузии, где проходит акция солидарности с Украиной под названием «Это Грузия – Героям слава», минутой молчания почтили всех тех грузинских воинов, которые стали жертвами российской агрессии в Украине.



На акции, проходящей на главном проспекте столицы, зачитали имена и фамилии погибших грузинских воинов.



До этого же, в ходе акции прозвучали гимны Грузии, Украины и Евросоюза.





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