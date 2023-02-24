

Представитель Украины в Грузии назвал Кобахидзе «диванным генералом»

24.02.2023 21:46





Исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что высказывание председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о преимуществе России в войне является пророссийским.



Речь идет о заявлении Кобахидзе от 9 февраля.



Глава правящей партии Грузии заявил о преимуществе России в войне с Украиной.



«К сожалению, нас не удивило очередное безответственное заявление политика, который называет себя грузинским, но ранее добровольно уступил высокое кресло спикера парламента Грузии, которое ему доверил грузинский народ, никчемному депутату Государственной думы России», – сказал Касьянов.



Дипломат говорит, что Киев не может игнорировать заявления провластных политиков.



«Мы осуждаем тот факт, что отдельные проправительственные депутаты продолжают плясать под бубен российского военного преступника Шойгу на крови украинского народа и грузинских добровольцев», – сказал он.



По словам Касьянова, Кобахидзе «продолжает плясать под дудку военного преступника Шойгу, на крови украинского народа и грузинских добровольцев».



«Таким диванным генералам мы бы посоветовали обратиться к учебникам географии и геометрии, чтобы узнать, территории какой площади, и города какой значимости освободили ВСУ за этот год безжалостной войны, развязанной Россией. Это более 80 тысяч квадратных километров суверенной территории Украины, десятки наших городов и деревень. В том числе Херсон, единственный региональный центр, который российские захватчики смогли занять.



Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия потерпела стратегическое, тактическое и оперативное поражение и ежедневно платит большую цену на поле битвы.



Путин думал, что Украина — легкая добыча и он останется безнаказанным, но он и его военная хунта грубо ошиблись.



Касательно событий на фронте, настоятельно советую использовать официальную информацию Генштаба ВСУ, а не ложь российской пропаганды», — сказал Касьянов.





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