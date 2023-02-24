

В «Грузинской мечте» прокомментировали заявление Касьянова о диванных генералах

24.02.2023 22:24





Депутат парламента от «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили назвал «грязной провокацией» заявление исполняющего обязанности посла Украины Андрея Касьянова. Он пообещал, что правящая партия на такие провокации поддаваться не будет.



«Это тяжелая и грязная провокация. Особенно неприемлемо, что это происходит в годовщину войны в Украине. Кроме того, мы видели сегодня целый каскад провокаций. Я просто не буду углубляться в этот вопрос. Факт в том, что поддаваться мы не должны, ибо знаем, к какому результату это нас приведет. Какими бы грязными не были провокации, мы поддаваться на них мы не будем», — сказал депутат.



Напомним, что ранее Касьянов назвал председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе «диванным генералом». По словам Касьянова, Кобахидзе «продолжает плясать под дудку военного преступника Шойгу, на крови украинского народа и грузинских добровольцев».





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