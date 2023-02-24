

Саакашвили: Украина уже победила и вызывает полную панику у олигарха и его приспешников

24.02.2023 22:25





«Я очень сожалею, что не стою с вами и, особенно о том, что я не в Киеве, но я очень счастлив развитием событий», - говорится в письме третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое мэр Цаленджихи Гия Харчилава зачитал на акции в поддержку Украины на проспекте Руставели в Тбилиси.



Как отмечает Саакашвили, сегодня решается вопрос, является ли Грузия Азией или Европой.



«Лучшие из грузин и мои любимые украинцы – Украина уже победила и вызывает полную панику у олигарха и его приспешников. Я, как грузинский и украинский политик и соратник Зеленского, знаю, что президент Зеленский особенно любит Грузию и ни в коем случае не оставит в беде грузинский народ после победы Украины. Главное, нам нужно стоять крепко и объединиться, несмотря на все различия. События будут развиваться намного быстрее, чем многие себе представляют и этот позорный для Грузии период окончательно уйдет в историю.



Я очень сожалею, что не стою с вами и, особенно о том, что я не в Киеве, но я очень счастлив развитием событий. Мировая машина заработала в полную силу и решила уничтожить путинский режим, наказать союзников. Никто уже не сможет противостоять этому», - отмечается в письме Михаила Саакашвили, которое зачитал Харчилава.





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