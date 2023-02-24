

Центр социальной справедливости о проблемах украинских беженцев, проживающих в Грузии

24.02.2023 23:45





НПО Центр социальной справедливости в докладе о правовом положении украинских беженцев, опубликованном 24 февраля, говорит о проблемах беженцев, проживающих в Грузии и заявляет, что в их отношении «политика государства фрагментирована и слаба».



Социальный опыт украинских беженцев



По заявлению Центра социальной справедливости, государство не имеет официальной статистики по украинским беженцам, въехавшим и выехавшим из Грузии, но отмечает, что по данным УВКБ ООН на декабрь 2022 года, в стране находятся 25 402 украинских беженца.



По заявлению организации, 69% находящихся в Грузии беженцев имеют высшее образование, и большинство из них (84%) также имеют опыт работы. Тем не менее, трудоустроены здесь только 20% из них, 58% имеют желание быть трудоустроенными, «но этом отношении нет специальной программы государственной помощи».



Согласно документу, наиболее серьезной проблемой для украинских беженцев является жилье. В частности, из-за увеличенной арендной платы и по другим причинам, им трудно арендовать жилую площадь.



В то же время, со ссылкой на данные World Vision, Центр социальной справедливости говорит, что 35% украинских беженцев не имеют денег на основные потребности, 19% не имеют доступа к воде и продуктам питания, 16% – к одежде и обуви и 14% – нет ресурсов для медицинских потребностей.



В этом контексте документ также фокусируется на программе финансовой помощи правительства Грузии для украинских семей, въехавших в Грузию в марте-июль-июле 2022 года, но также подчеркивает, что украинцы, въехавшие в страну после 15 июля, не могут пользоваться этой программой, что «показывает фрагментарность и несправедливость политики».



Проблемы с документами и медицинскими услугами



По заявлению организации, в первые дни начала войны в Украине многие украинцы въехали в Грузию без личных документов, из-за чего они не могли использовать услуги, предлагаемые государством. «Эта реальность осложняет возможность продолжения легального пребывания в Грузии по истечении одного года».



Согласно документу, с 1 февраля по 1 ноября 2022 года все основные медицинские программы, доступные для граждан Грузии, распространяются на украинских беженцах, проживающих регулярно в Грузии. Тем не менее, эти услуги не доступны для других групп беженцев, «что ложится на них тяжелым финансовым бременем».



«Психологическое состояние беженцев также тяжелейшее. Беженцам нужна психосоциальная помощь, чтобы преодолеть военные травмы и интегрироваться. В настоящее время некоторые украинцы не имеют доступа к информации о предоставлении подобных услуг и могут даже не осознавать потребность в них».



Центр социальной справедливости отмечает, что, несмотря на «важную» помощь, оказанную правительством Грузии, «очевидно, что государство не имеет единого плана действий и политики, которая отвечала бы на их фундаментальные потребности всеобъемлюще и адекватно».



Рекомендации



Центр социальной справедливости призывает правительство Грузии:



Разработать единый и скоординированный план действий поддержки украинских беженцев, проживающих в Грузии. Создать единый информационный портал, который позволит украинским беженцам получать полноценную информацию на языке, который они понимают.

Начать производить статистику украинских беженцев, въехавших в Грузию, покинувших страну и остающихся здесь.



Политику жилья для украинских беженцев сделать устойчивой и учитывать их потребности и интересы. Доступ к медицинским услугам для украинских беженцев сделать всеобъемлющим и т.д.



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